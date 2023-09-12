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Баринов заявил, что Дзюба наладил в «Локомотиве» атмосферу

Сразу показал авторитет.
12 сентября 2023 14:24
автор: Максим Скороходов

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как на команду повлиял нападающий Артём Дзюба.

«Он человек с юмором, очень наладил атмосферу в раздевалке. Но он и напихать может очень сильно ― особенно тем, кто моментами забивает на игру. Если кто-то не добежит, то в перерыве он может очень жёстко высказать. Иногда и во время игры, но на поле я стараюсь его сдерживать», приводит «Чемпионат» слова Баринова.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. С этого времени форвард провёл за железнодорожников 19 матчей и забил 10 голов. Клуб продлил с ним контракт до конца текущего сезона с возможностью увеличения срока на год.

источник: Чемпионат.com
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