Бонуччи намерен подать судебный иск против «Ювентуса»

Сегодня, 12 сентября, футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в своих социальных сетях о том, что экс-футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи хочет подать судебный иск против своего бывшего клуба.

Согласно данным источника, итальянский защитник намерен обратиться в суд, так как туринская команда убрала его из состава без объяснения причин. Кроме того, клуб не предоставил футболисту необходимых условий для тренировок. Таким образом, «Ювентус» нанес игроку профессиональный и имиджевый ущерб.

Отмечается, что если суд удовлетворит иск, и футболист получит денежную компенсацию, то он отдаст эти средства на благотворительность.

Летом 2023 года 36-летний Леонардо Бонуччи ушёл из «Ювентуса» и подписал контракт с берлинским «Унионом».