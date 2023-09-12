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Бонуччи намерен подать судебный иск против «Ювентуса»

Ранее он выступал за туринский клуб.
Бонуччи намерен подать судебный иск против «Ювентуса»
12 сентября 2023 14:36
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 12 сентября, футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в своих социальных сетях о том, что экс-футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи хочет подать судебный иск против своего бывшего клуба.

Согласно данным источника, итальянский защитник намерен обратиться в суд, так как туринская команда убрала его из состава без объяснения причин. Кроме того, клуб не предоставил футболисту необходимых условий для тренировок. Таким образом, «Ювентус» нанес игроку профессиональный и имиджевый ущерб.

Отмечается, что если суд удовлетворит иск, и футболист получит денежную компенсацию, то он отдаст эти средства на благотворительность.

Летом 2023 года 36-летний Леонардо Бонуччи ушёл из «Ювентуса» и подписал контракт с берлинским «Унионом».

источник: «Советский спорт»
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