Лионель Месси купил особняк во Флориде за 10,8 млн долларов

Сегодня, 12 сентября, The Real Deal сообщает о том, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси приобрел особняк стоимостью 10,8 млн долларов.

Он расположен на береговой линии в городе Форт-Лодердейл.

Согласно данным источника, особняк располагается на берегу океана. В нём имеется тренажерный зал, восемь спален, комната СПА и бассейн, расположенный на территории здания. Особняк находится в пяти милях от стадиона «Драйв Пинк» и тренировочной базы «Интер Майами».

Отмечается, что здание построено в 1988 году, а в 2000-м оно подверглось расширению. Также источник сообщает, что предыдущие хозяева покупали эту недвижимость за 9 млн долларов.