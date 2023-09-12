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Тренер «Гремио» — о переходе Бителло в московское «Динамо»: думаю, это случится

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил за бразильца 10 миллионов евро.
12 сентября 2023 15:27
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо уверен, что полузащитник его команды Бителло перейдет в московское «Динамо».

«Правда в том, что агенты делят комиссионные. Вот и всё. В этом заключается проблема, вот почему он ещё не ушёл. Но я думаю, что это случится, да», — цитирует Ренато Гаушо GZH.

Ранее появилась информация, что столичная команда предложила за хавбека десять миллионов евро.

Бителло является воспитанником «Гремио». В прошлом сезоне за бразильский клуб он провёл 42 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

источник: GZH
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