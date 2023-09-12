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Дмитрий Баринов: сейчас у молодежи нет авторитетов, любой может ответить

Полузащитник «Локомотива» считает современных молодых людей обидчивыми.
12 сентября 2023 15:44
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Дмитрий Баринов, выступающий за «Локомотив» на позиции полузащитника, поделился мнением о современной молодёжи.

«Она очень сильно отличается от нас молодых. Сейчас любой игрок в любом возрасте может тебе ответить. Если ты ему высказал за неточный пас или неправильное перестроение, то в ответ можешь услышать: «Занимайся своим делом». Когда я был молодой, я не мог позволить себе так отвечать. А сейчас у молодёжи нет авторитетов. И ещё ― молодёжь очень обидчивая», — сказал Баринов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 27-летний полузащитник выступает за «Локомотив» с 2015 года. В составе «железнодорожников» он выиграл РПЛ и трижды становился обладателем Кубка России.

источник: Чемпионат.com
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