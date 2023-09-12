Бывший тренер «Анжи» Адель Сасси: Грам – слишком «сырой» футболист для «Зенита»

Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Адель Сасси прокомментировал информацию о возможном переходе тунисского защитника «Сфаксьена» Алаа Грама в санкт-петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» приобретёт Грама и отдаст его в аренду в воронежский «Факел».

«Не думаю, что это правда. Грам ещё слишком «сырой» футболист для «Зенита». Но если информация подтвердится, то большой привет селекционерам «Зенита»! По уровню это даже не Тальби, который играл за «Рубин», – приводит слова Сасси «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Грам провёл в составе клуба три матча и забил один мяч. На счету защитника одна игра за национальную команду Туниса.