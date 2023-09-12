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Президент «Урала» рассказал о состоянии здоровья Газинского

Игрок продолжает восстановление после травмы.
12 сентября 2023 16:39
автор: Александр Кожевников

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о состоянии здоровья полузащитника Юрия Газинского.

«Газинский занимается, но пока ещё рано говорить о возвращении в общую группу. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. Врачи все для этого делают», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Газинский получил травму плеча в матче 23-го тура Российской премьер-лиги сезона-2022/2023, в котором «Урал» встречался с ЦСКА. В конце апреля стало известно, что Газинский успешно перенёс операцию.

источник: «Спорт-Экспресс»
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