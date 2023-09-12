Президент «Урала» рассказал о состоянии здоровья Газинского

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о состоянии здоровья полузащитника Юрия Газинского.

«Газинский занимается, но пока ещё рано говорить о возвращении в общую группу. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. Врачи все для этого делают», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Газинский получил травму плеча в матче 23-го тура Российской премьер-лиги сезона-2022/2023, в котором «Урал» встречался с ЦСКА. В конце апреля стало известно, что Газинский успешно перенёс операцию.