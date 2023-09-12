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Руководство «Баварии» запретило Тухелю публично жаловаться на состав команды

Ранее тренер выразил недовольство трансферами мюнхенцев.
Руководство «Баварии» запретило Тухелю публично жаловаться на состав команды
12 сентября 2023 16:52
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Руководство мюнхенской «Баварии» запретило главному тренеру Томасу Тухелю публично жаловаться на состав команды, информирует Daily Mail.

Ранее 50-летний специалист дал негативный комментарий по поводу состава немецкой команды после матча третьего тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:1). Также Тухель раскритиковал работу клуба в летнее трансферное окно.

По данным источника, руководство мюнхенцев провело разговор с тренером, попросив его сдерживать эмоции и впредь воздержаться от резких высказываний.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Он сменил на посту главного тренера команды Юлиана Нагельсмана.

источник: The Daily Mail
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