Руководство «Баварии» запретило Тухелю публично жаловаться на состав команды

Руководство мюнхенской «Баварии» запретило главному тренеру Томасу Тухелю публично жаловаться на состав команды, информирует Daily Mail.

Ранее 50-летний специалист дал негативный комментарий по поводу состава немецкой команды после матча третьего тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:1). Также Тухель раскритиковал работу клуба в летнее трансферное окно.

По данным источника, руководство мюнхенцев провело разговор с тренером, попросив его сдерживать эмоции и впредь воздержаться от резких высказываний.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Он сменил на посту главного тренера команды Юлиана Нагельсмана.