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«Ни о чём не жалею». Акинфеев рассказал, почему не уехал играть за границу

Капитан ЦСКА сделал пожелание другим футболистам.
12 сентября 2023 16:52
автор: Максим Скороходов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал пресс-службе клуба, почему не перешел в иностранную команду.

«Что касается «уехать за бугор» — никогда в жизни для меня это не было приоритетом. Знаю, что есть много мнений: «Испугался, никому не нужен, посредственный» Да! Всем так говорю: «Вы на 100, даже 1000 процентов правы». Ни одна минута моей футбольной карьеры, которая была с пяти лет… Я ни о чём не жалею, это мой путь, я его выбрал. Наверное, такой путь пожелаю каждому», - сказал Акинфеев в ролике на официальным YouTube-канале ЦСКА.

37-летний голкипер является воспитанником армейцев, в составе ЦСКА он стал шестикратным чемпионом страны, завоевал по семь Кубков и Суперкубков России, а также Кубок УЕФА.

Текущий контракт Акинфеева с красно-синими рассчитан до окончания текущего сезона.

Карьеру в сборной России Игорь закончил после домашнего чемпионата мира 2018 года.

источник: ПФК ЦСКА
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