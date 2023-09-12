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Шикунов считает, что «Зенит» своими трансферами издевается над РПЛ

Стоимость игроков сине-бело-голубых составляет 156 миллионов евро.
12 сентября 2023 16:59
автор: Александр Кожевников

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о трансферах санкт-петербургского «Зенита».

«В «Зените» качество футболистов было другим, поэтому там совсем другие вложения. Когда ты вкладываешься в таких игроков, тяжело ошибиться, очень тяжело. Это футболисты другого уровня. Халк, Малком, Витсель. Когда у тебя есть деньги на таких футболистов, ошибиться невозможно, тем более в нашем чемпионате. Они на голову сильнее всех. У таких футболистов может не пойти в «Манчестер Сити» или в «Барселоне» и «Реале», а когда в наш чемпионат приезжают такие игроки, как Халк или Малком, — это издевательство над нашей лигой. Единственное, что может привести к ошибке — если такой футболист приедет и скажет: «Мне не нравится Санкт-Петербург или Москва, не хочу жить, отпускайте, хочу назад». А так... Как можно мимо Халка или Малкома промахнуться?» — приводит слова Шикунова «Спорт День за Днем».

Общая стоимость «Зенита» составляет почти 156 миллионов евро.

источник: «Спорт день за днем»
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