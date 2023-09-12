Баринов заявил, что ему не за что благодарить немецкое руководство «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о работе немецких специалистов, уволенных из клуба осенью 2022 года.

«Могу ли сказать «спасибо» хоть за что-то немецкому руководству? За то, что мы чуть не вылетели? За это не могу сказать спасибо (улыбается). Возможно, это просто не их страна, а в другой что-то получится», – приводит слова Баринова «Чемпионат».

Летом 2021 года на должность руководителя «Локомотива» по спорту и развитию был назначен немец Ральф Рангник. После этого в клуб пришло ещё несколько специалистов из Германии, включая Маркуса Гисдоля, который был назначен на пост главного тренера.

Осенью прошлого года немецкие специалисты покинули «Локомотив».