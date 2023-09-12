ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Баринов заявил, что ему не за что благодарить немецкое руководство «Локомотива»

Иностранцы чуть не развалили клуб.
12 сентября 2023 17:01
автор: Денис Владимиров

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о работе немецких специалистов, уволенных из клуба осенью 2022 года.

«Могу ли сказать «спасибо» хоть за что-то немецкому руководству? За то, что мы чуть не вылетели? За это не могу сказать спасибо (улыбается). Возможно, это просто не их страна, а в другой что-то получится», – приводит слова Баринова «Чемпионат».

Летом 2021 года на должность руководителя «Локомотива» по спорту и развитию был назначен немец Ральф Рангник. После этого в клуб пришло ещё несколько специалистов из Германии, включая Маркуса Гисдоля, который был назначен на пост главного тренера.

Осенью прошлого года немецкие специалисты покинули «Локомотив».

источник: Чемпионат.com
Шикунов считает, что «Зенит» своими трансферами издевается над РПЛ
Стоимость игроков сине-бело-голубых составляет 156 миллионов евро.
12.09.2023 16:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Ни о чём не жалею». Акинфеев рассказал, почему не уехал играть за границу
Капитан ЦСКА сделал пожелание другим футболистам.
12.09.2023 16:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Руководство «Баварии» запретило Тухелю публично жаловаться на состав команды
Руководство «Баварии» запретило Тухелю публично жаловаться на состав команды
Ранее тренер выразил недовольство трансферами мюнхенцев.
12.09.2023 16:52
Футбол
автор: Денис Владимиров
Президент «Урала» рассказал о состоянии здоровья Газинского
Игрок продолжает восстановление после травмы.
12.09.2023 16:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бывший тренер «Анжи» Адель Сасси: Грам – слишком «сырой» футболист для «Зенита»
Специалист не уверен в правдивости трансфера тунисского защитника.
12.09.2023 16:34
Футбол
автор: Денис Владимиров
Дмитрий Баринов: сейчас у молодежи нет авторитетов, любой может ответить
Полузащитник «Локомотива» считает современных молодых людей обидчивыми.
12.09.2023 15:44
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.