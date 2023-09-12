Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присвоит России 4,333 балла в таблице коэффициентов для мужских клубов, сообщает пресс-служба организации.

В заявлении УЕФА отмечается, что в связи с отстранением российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой организации, в результате чего ни одна российская команда не выступает в турнирах УЕФА сезона-2023/24, России будет присвоено наименьшее число очков, заработанное за последние пять сезонов. Таким образом, в мужской таблице коэффициентов Россия получит 4,333 балла, в женской – 1,750.

На данный момент Россия занимает 26-е место в мужской таблице коэффициентов УЕФА и 24-е – в женской.