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УЕФА присвоит России 4,333 балла в таблице коэффициентов

Российские клубы пропускают уже второй европейский сезон.
12 сентября 2023 17:13
автор: Денис Владимиров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присвоит России 4,333 балла в таблице коэффициентов для мужских клубов, сообщает пресс-служба организации.

В заявлении УЕФА отмечается, что в связи с отстранением российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой организации, в результате чего ни одна российская команда не выступает в турнирах УЕФА сезона-2023/24, России будет присвоено наименьшее число очков, заработанное за последние пять сезонов. Таким образом, в мужской таблице коэффициентов Россия получит 4,333 балла, в женской – 1,750.

На данный момент Россия занимает 26-е место в мужской таблице коэффициентов УЕФА и 24-е – в женской.

источник: UEFA (УЕФА)
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