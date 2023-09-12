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Вадим Евсеев назначен новым главным тренером «Кубани»

Специалист недолго находился без работы.
12 сентября 2023 17:19
автор: Денис Владимиров

Новым главным тренером краснодарской «Кубани» назначен Вадим Евсеев. Об этом сообщает пресс-служба клуба Первой лиги.

Контракт 47 -летнего специалиста рассчитан до окончания сезона-2023/24. В тренерский штаб Евсеева войдут Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков.

Ранее с поста главного тренера «Кубани» был уволен Александр Григорян. Последним местом работы Евсеева был воронежский «Факел», который он покинул 5 сентября.

После девяти туров в текущем сезоне Первой лиги «Кубань» занимает 17-е место в турнирной таблице.

источник: ФК «Кубань»
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