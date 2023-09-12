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Сборная России назвала стартовый состав на матч с Катаром

Игра начнется в 18:15 мск.
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Катаром
12 сентября 2023 17:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Катаром.

Сборная России: Сафонов, Волков, Литвинов, Джикия, Макарчук, Баринов, Фомин, Миранчук, Головин, Зиньковский, Чалов.

Капитаном команды назначен Дмитрий Баринов.

Встреча будет носить гостевой характер для команды Валерия Карпина, так как пройдёт 12 сентября в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» и начнётся в 18:15 мск.

Эта встреча будет третьей для сборной России в сентябре, ранее она провела два матча с Египтом, один сыграла вничью (1:1), второй проиграла (1:2).

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