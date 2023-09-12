Тихонов считает, что «Спартак» не добьётся результата при постоянной смене игроков и тактики

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру нынешнего состава красно-белых.

«Когда стабилизируется состав, тогда стабилизируется и игра. Если постоянно идёт смена как игроков, так и тактики, результата не будет. Понимаю, что сейчас в команде реально 2 состава, и тренер в поиске. Когда будут играть лучшие, которые показывают достойный футбол, а не купленные, придёт результат», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После семи туров текущего сезона чемпионата России «Спартак» с 10 очками располагается на девятой позиции.