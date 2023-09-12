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Тихонов: к разговорам о смене тренера в «Спартаке» отношусь отрицательно

Клуб идёт на девятом месте в РПЛ.
12 сентября 2023 17:38
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о старте сезона для московской команды.

«Как отношусь к разговорам о смене тренера? Отрицательно. Есть игры, в которых команда показывает качественный футбол, были неплохие отрезки. Но есть и вопросы — если то, что ты делаешь, не даёт результат, надо понять, почему так происходит. Вопросы эти возникают у всех, надеюсь, тренеру это доносят. Когда у тебя есть определённое направление, тактика, которые приносят результат, почему нужно делать перестановки в большом количестве и менять тактику? Когда ты подстраиваешься под какую-либо среднюю команду или даже ту, что идёт в группе лидеров, ты теряешь своё лицо. Идёт чехарда, когда меняются футболисты, и это не приносит результат», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После семи туров текущего сезона чемпионата России «Спартак» с 10 очками располагается на девятой позиции.

источник: «РБ-Спорт»
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