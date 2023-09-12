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«Спартак» поздравил с днём рождения бывшего тренера Доменико Тедеско

Сейчас специалист работает со сборной Бельгии.
«Спартак» поздравил с днём рождения бывшего тренера Доменико Тедеско
12 сентября 2023 17:40
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.

12 сентября специалисту исполнилось 38 лет.

«Бывшему тренеру «Спартака» Доменико Тедеско – 38! Поздравляем главного тренера сборной Бельгии с днём рождения и желаем серебряному призёру чемпионата России–2020/2021 всего наилучшего!» — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Тедеско был главным тренером «Спартака» с октября 2019 года по май 2021 года. Под его руководством москвичи стали серебряными призёрами чемпионата России в сезоне-2020/21. В феврале 2023 года он возглавляет сборную Бельгии.

источник: ФК «Спартак»
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