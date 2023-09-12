«Спартак» поздравил с днём рождения бывшего тренера Доменико Тедеско

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.

12 сентября специалисту исполнилось 38 лет.

«Бывшему тренеру «Спартака» Доменико Тедеско – 38! Поздравляем главного тренера сборной Бельгии с днём рождения и желаем серебряному призёру чемпионата России–2020/2021 всего наилучшего!» — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Тедеско был главным тренером «Спартака» с октября 2019 года по май 2021 года. Под его руководством москвичи стали серебряными призёрами чемпионата России в сезоне-2020/21. В феврале 2023 года он возглавляет сборную Бельгии.