Акинфеев собирается отправиться в путешествие после завершения карьеры

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры футболиста.

«Первым делом, что я сделаю, - отдохну. Два, три, четыре месяца - не знаю, сколько это будет. Просто выдохну, скажу, чтобы не трогали меня, потому что хочу побыть с семьёй. На самом деле я мечтаю попутешествовать, первым делом съездить по Золотому кольцу России - для меня это ключевая галочка должна быть. Потом и на Алтай, и на Дальний Восток, и в Армению - красивые места. Чисто для себя, для познания, географии. Потом уже, когда голова будет чиста, когда появятся новые мысли, будет видно, будет ли это ЦСКА, что это будет и как это будет. От меня там уже ничего зависеть не будет - не я же выбираю», - сказал вратарь в интервью клубной пресс-службе.

37-летний голкипер является воспитанником армейцев, в составе ЦСКА он стал шестикратным чемпионом страны, завоевал по семь Кубков и Суперкубков России, а также Кубок УЕФА.

Текущий контракт Акинфеева с красно-синими рассчитан до окончания текущего сезона.

Карьеру в сборной России Игорь закончил после домашнего чемпионата мира 2018 года, на которой национальная команда дошла до четвертьфинала. Также Акинфеев вместе со сборной России стал бронзовым призёром чемпионата Европы – 2008.