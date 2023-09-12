В «Лукойле» могут обсудить возможность назначения Романцева консультантом тренера «Спартака»

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал информацию о том, что экс главный тренер красно-белых Олег Романцев может войти в состав совета директоров «Лукойла», где будет помогать в управлении клубом.

«Может быть такой вариант, что глава «Лукойла спросит тренера на предмет возможности сделать Романцева консультантом, помогать советами. Но это надо обсуждать. Я пока об этом не слышал», – приводит слова Хаджи Sport24.

Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые восемь раз становились чемпионами России и трижды выигрывали Кубок России. С 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год он возглавлял сборную России.