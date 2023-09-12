ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Баринов заявил, что хотел перейти в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно

Турецкий и российский клубы не сошлись по условиям перехода.
12 сентября 2023 18:14
автор: Денис Владимиров

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о срыве его перехода в турецкий «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

«Ситуацию с «Бешикташем» давно отпустил. Если бы всё всех устроило по условиям, я бы с удовольствием перешёл. Я хотел в «Бешикташ», но никаких проблем. Я спокойно к этому отношусь, но цель поиграть в Европе остаётся», – приводит слова Баринова «Чемпионат».

Баринов является выпускником академии «Локомотива». В составе главной команды железнодорожников он играет с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл за столичный клуб девять матчей, в которых забил один гол. Контракт футболиста с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

источник: Чемпионат.com
Кутепов до перехода в «Велес» вёл переговоры с «Енисеем» и «СКА-Хабаровск»
Футболист решил остаться в Москве.
12.09.2023 18:40
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Реал Сосьедад» включил Арсена Захаряна в заявку на Лигу чемпионов
«Реал Сосьедад» включил Арсена Захаряна в заявку на Лигу чемпионов
Россиянин дебютирует в главном еврокубке.
12.09.2023 18:31
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в августе
Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в августе
Хавбек провёл хороший месяц.
12.09.2023 18:24
Футбол
автор: Денис Владимиров
В «Лукойле» могут обсудить возможность назначения Романцева консультантом тренера «Спартака»
В «Лукойле» могут обсудить возможность назначения Романцева консультантом тренера «Спартака»
Легендарный специалист может вернуться к работе.
12.09.2023 17:59
Футбол
автор: Денис Владимиров
Акинфеев собирается отправиться в путешествие после завершения карьеры
Дату не назвал.
12.09.2023 17:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» поздравил с днём рождения бывшего тренера Доменико Тедеско
«Спартак» поздравил с днём рождения бывшего тренера Доменико Тедеско
Сейчас специалист работает со сборной Бельгии.
12.09.2023 17:40
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.