Баринов заявил, что хотел перейти в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о срыве его перехода в турецкий «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

«Ситуацию с «Бешикташем» давно отпустил. Если бы всё всех устроило по условиям, я бы с удовольствием перешёл. Я хотел в «Бешикташ», но никаких проблем. Я спокойно к этому отношусь, но цель поиграть в Европе остаётся», – приводит слова Баринова «Чемпионат».

Баринов является выпускником академии «Локомотива». В составе главной команды железнодорожников он играет с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл за столичный клуб девять матчей, в которых забил один гол. Контракт футболиста с московской командой рассчитан до лета 2026 года.