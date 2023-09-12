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Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в августе

Хавбек провёл хороший месяц.
Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в августе
12 сентября 2023 18:24
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук признан лучшим игроком команды в августе. Об этом сообщает пресс‑служба столичного клуба.

В прошлом месяце Миранчук сыграл в составе железнодорожников шесть матчей, в которых отметился одним мячом и сделал одну результативную передачу.

После семи туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, в активе команды 12 очков. В следующем матче москвичи 17 сентября примут на своём поле «Оренбург».

источник: ФК «Локомотив»
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