Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в августе

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук признан лучшим игроком команды в августе. Об этом сообщает пресс‑служба столичного клуба.

В прошлом месяце Миранчук сыграл в составе железнодорожников шесть матчей, в которых отметился одним мячом и сделал одну результативную передачу.

После семи туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, в активе команды 12 очков. В следующем матче москвичи 17 сентября примут на своём поле «Оренбург».