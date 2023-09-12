Кутепов до перехода в «Велес» вёл переговоры с «Енисеем» и «СКА-Хабаровск»

Защитник московского «Велеса» Илья Кутепов в летнее трансферное окно вёл переговоры с астраханским «Волгарём», красноярским «Енисеем», «СКА‑Хабаровском» и санкт-петербургским «Ленинградцем», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на близкий к ситуации источник .

Отмечается, что помимо указанных команд Кутеповым интересовался грозненский «Ахмат», однако до переговоров дело не дошло. Футболист отклонил поступившие предложения от клубов Первой лиги, поскольку хотел остаться в Москве.

30-летний Кутепов – воспитанник академии «Спартака». С лета 2022 года он выступал за «Торпедо», в составе которого в прошлом сезоне провёл 14 матчей и не отметился результативными действиями. После завершения сезона-2022/2023 футболист покинул московский клуб.