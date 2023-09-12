Илья Вахания: кумиром детства был Аршавин, раз пять пересматривал его покер в ворота «Ливерпуля»

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания рассказал, что бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин был кумиром его детства.

«Одним из кумиров детства был Андрей Аршавин. У меня были его футболки из «Зенита» и «Арсенала». Я даже раз пять подряд пересматривал его покер в ворота «Ливерпуля», – цитирует Ваханию «РБ Спорт».

Вахания перешёл в «Ростов» летом 2023 года. В составе команды он провёл семь матчей и отметился одним голом и одной результативной передачей.