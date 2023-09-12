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Илья Вахания: кумиром детства был Аршавин, раз пять пересматривал его покер в ворота «Ливерпуля»

Защитник «Ростова» восхищался игрой экс-хавбека «Зенита».
12 сентября 2023 18:48
автор: Денис Владимиров

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания рассказал, что бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин был кумиром его детства.

«Одним из кумиров детства был Андрей Аршавин. У меня были его футболки из «Зенита» и «Арсенала». Я даже раз пять подряд пересматривал его покер в ворота «Ливерпуля», – цитирует Ваханию «РБ Спорт».

Вахания перешёл в «Ростов» летом 2023 года. В составе команды он провёл семь матчей и отметился одним голом и одной результативной передачей.

источник: «РБ-Спорт»
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