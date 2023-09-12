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Рубиалес 15 сентября даст показания в суде по делу о поцелуе футболистки

Функционеру грозит тюрьма.
12 сентября 2023 18:53
автор: Александр Кожевников

Подавший в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес даст показания в суде 15 сентября по делу, связанному с поцелуем футболистки на церемонии награждения. Об этом сообщает Goal.

На церемонии награждения женской национальной сборной Испании 46-летний функционер поцеловал Эрмосо в губы, за что футболистка написала на него заявление в прокуратуру, а общественность осудила его за этот поступок.

Согласно закону о согласии на сексуальные отношения, принятому в прошлом году, Рубиалесу может грозить штраф или тюремное заключение на срок от одного до четырех лет, если этот инцидент будет расцениваться как сексуальное насилие.

Напомним, позднее Луис Рубиалес сообщил, что покидает должность главы Королевской испанской футбольной федерации.

источник: Goal.com
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