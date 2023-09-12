Миранчук вошёл в заявку «Аталанты» на Лигу Европы

Российский полузащитник Алексей Миранчук вошёл в заявку итальянской «Аталанты» на Лигу Европы, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек не сыграл в составе бергамасков ни одного матча.

На групповом этапе Лиги Европы «Аталанта» сыграет в одном квартете с португальским «Спортингом», австрийским «Штурмом» и польским «Ракувом».

Минувший сезон Миранчук провёл на правах аренды в «Торино». В составе туринцев футболист провёл 31 матч, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.