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Марк-Андре тер Штеген: возвращение Месси было бы огромным преимуществом для «Барселоны»

Лео ждут в клубе.
12 сентября 2023 19:11
автор: Матвей Макаренко

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о возможном возвращении аргентинца Лионеля Месси в испанский клуб. Сейчас футболист выступает за «Интер Майами» в МЛС.

«Разумеется, для нас было бы огромным преимуществом, если бы Месси вернулся. Возможно, в какой-то момент он вернётся в другой роли», – приводит слова тер Штегена SPOX.

36-летний Месси впервые в своей карьере на взрослом уровне выступает за пределами Европы. Нападающий, проведший почти два десятка лет в испанской «Барселоне» и два сезона во французском «ПСЖ», подписал контракт с «Интер Майами» в июле 2023 года.

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