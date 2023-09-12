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«Динамо» полностью согласовало переход Бителло из «Гремио»

Игрок подпишет четырёхлетний контракт.
«Динамо» полностью согласовало переход Бителло из «Гремио»
12 сентября 2023 19:13
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Московское «Динамо» полностью согласовало переход полузащитника бразильского «Гремио» Бителло. Об этом сообщает Sport24.

Как информирует источник, сторонам осталось уладить формальности. Завтра бразильский хавбек должен прибыть в Москву и подписать контракт с «Динамо». Соглашение будет рассчитано на четыре сезона.

Ранее появилась информация, что столичная команда предложила за хавбека десять миллионов евро.

Бителло является воспитанником «Гремио». В прошлом сезоне за бразильский клуб он провёл 42 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

источник: Sport24.ru
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