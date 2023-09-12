«Динамо» полностью согласовало переход Бителло из «Гремио»

Московское «Динамо» полностью согласовало переход полузащитника бразильского «Гремио» Бителло. Об этом сообщает Sport24.

Как информирует источник, сторонам осталось уладить формальности. Завтра бразильский хавбек должен прибыть в Москву и подписать контракт с «Динамо». Соглашение будет рассчитано на четыре сезона.

Ранее появилась информация, что столичная команда предложила за хавбека десять миллионов евро.

Бителло является воспитанником «Гремио». В прошлом сезоне за бразильский клуб он провёл 42 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.