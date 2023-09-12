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Сборная России сравняла счёт в матче с Катаром

Ответный гол был забит на исходе встречи.
12 сентября 2023 20:07
автор: Александр Кожевников

В эти минуты в Эль-Вакре (Катар) проходит товарищеский матч, в котором сборная России встречается со сборной Катара.

Счёт в матче был открыт во втором тайме. На 70-й минуте отличился нападающий сборной Катара Ахмед Алаэльдин.

На 90-й минуте встречи сборной России удалось сравнять счёт - отличился Александр Солдатенков.

Для сборной России это уже третий товарищеский матч за последние дни. Ранее подопечные Валерия Карпина провели две встречи с олимпийской сборной Египта, однак из которых закончилась ничейным исходом, а вторая - победой египтян.

источник: «Советский спорт»
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