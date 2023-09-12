Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром

В Эль-Вакре (Катар) завершился товарищеский матч, в котором сборная России встречается со сборной Катара.

Встреча завершилась вничью - 1:1.

Счёт в матче был открыт во втором тайме. На 70-й минуте отличился нападающий сборной Катара Ахмед Алаэльдин.

На 90-й минуте встречи сборной России удалось сравнять счёт - отличился Александр Солдатенков.

Для сборной России это был уже третий товарищеский матч за последние дни. Ранее подопечные Валерия Карпина провели две встречи с олимпийской сборной Египта, однак из которых закончилась ничейным исходом, а вторая - победой египтян.