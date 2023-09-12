Предраг Ранджелович рассказал, как обстоят дела у Кержакова в Сербии

Бывший футболист ЦСКА Предраг Ранджелович высказался об обстоятельстве дел российского тренера Александра Кержакова в Сербии. Он возглавляет «Спартак» из Суботицы.

«Да, недавно мы с ним созвонились и встретились. Разговаривали преимущественно о футболе. Ему там хорошо. Но, если что, буду помогать ему», – приводит слова Ранджеловича Sport24.

Ранее стало известно, что руководство «Спартака» поставило перед Кержаковым задачу попасть в топ-8 команд по итогам сезона и выйти в плей-офф.