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Гаджи Гаджиев: Черчесов заслуживает стать тренером «Спартака»

Абаскаль на выход?
12 сентября 2023 20:39
автор: Матвей Макаренко

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении Станислава Черчесова в московский «Спартак». Сейчас команда идёт на девятом месте в РПЛ.

«Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака». Та работа, которую он делал, была хорошей. В профессии тренера нельзя избежать неудач, слишком высокая конкуренция между клубами», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ красно-белые идут на девятом месте, заработав 10 очков. Лидер «Краснодар» – 17 очков.

источник: «РБ-Спорт»
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