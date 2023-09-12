Гаджи Гаджиев: Черчесов заслуживает стать тренером «Спартака»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении Станислава Черчесова в московский «Спартак». Сейчас команда идёт на девятом месте в РПЛ.

«Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака». Та работа, которую он делал, была хорошей. В профессии тренера нельзя избежать неудач, слишком высокая конкуренция между клубами», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ красно-белые идут на девятом месте, заработав 10 очков. Лидер «Краснодар» – 17 очков.