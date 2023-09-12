Эменике сравнил Леонида Федуна с Флорентино Пересом: это больше, чем президент

Бывший нападающий «Спартака» Эменике высказался об экс-владельце красно-белых Леониде Федуне.

– Потрясающая личность для клуба. Он поддерживал абсолютно каждого. Я чувствовал себя своим с первого и до последнего дня в клубе – всё благодаря Федуну. Он сильно переживал за меня. Это больше, чем президент – не каждый человек способен так ценить каждого футболиста в клубе. Для «Спартака» Федун – как Перес для мадридского «Реала», – приводит слова Эменике Sport24.

Напомним, нигерийский нападающий защищал цвета красно-белых с июля 2011 по август 2013 года. За это время Эменике провёл 49 матчей за «Спартак», забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.