«Есть над чем работать». Руслан Литвинов прокомментировал ничью с Катаром

Российский защитник Руслан Литвинов высказался о ничьей со сборной Катара в товарищеском матче. Игра завершилась со счётом 1:1.

«Удивлены, что температура внутри стадиона была комфортная при такой жаре. В начале матча владели инициативой, никаких лишних спринтов. Контролировали мяч, правильно выбирали позицию. Потом соперник почувствовал уверенность, у нас начались проблемы. Нам есть над чем работать», – приводит слова Литвинова «Чемпионат».

Ранее команда до 23 лет сыграла две встречи со сборной Египта. Первый матч завершился вничью (1:1), а во втором Россия уступила со счётом 1:2.