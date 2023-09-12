Даниил Хлусевич: сборной России в матче с Катаром не хватало взаимопонимания

Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказался о ничьей со сборной Катара. Матч завершился со счётом 1:1.

«Возможно, нам немного не хватало взаимопонимания. Всё время добавляются футболисты, всё время приезжают новые ребята. В том числе и я достаточно недавно попал в сборную. Надо сыгрываться, работать на тренировках вместе, в командных действиях», – приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Ранее команда до 23 лет сыграла две встречи со сборной Египта. Первый матч завершился вничью (1:1), а во втором Россия уступила со счётом 1:2.