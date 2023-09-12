Даниил Хлусевич объяснил, для чего проводит товарищеские матчи сборная России

Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказался о значимости товарищеских матчей. Сегодня национальная команда сразилась с Катаром.

«Для будущего. Когда-то это всё равно закончится, и мы будем играть на международных соревнованиях. Выделяется ли Головин в тренировочном процессе? Конечно. У него быстрее мышление, это сразу заметно. Видно, что играет человек в Европе. Общались ли с ним насчёт европейского футбола? Не было такого, ездил играть матч с Египтом», – приводит слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Ранее команда до 23 лет сыграла две встречи со сборной Египта. Первый матч завершился вничью (1:1), а во втором Россия уступила со счётом 1:2.