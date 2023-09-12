Валерий Карпин признался, что сборная Катара играет интенсивнее «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда Катара в физическом плане превосходит действующего чемпиона страны — «Зенит».

«Слова Сергея Волкова об интенсивности сборной Катара, что физически было сложно с ней играть? Он вам и дал ответ, это говорит футболист, который играет в «Краснодаре» - лидере чемпионата. Вот и все. Грустно, но что делать? Надо работать и работать надо в клубах, потому что игроки говорят, что, как оказывается, даже против Катара интенсивность выше, чем против «Зенита». Согласен ли я с ним? На 500%», – приводит слова Карпина ТАСС.

Сборная России не смогла переиграть Катар в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Для национальной команды это был уже третий товарищеский матч за последние дни. Ранее подопечные Валерия Карпина провели две встречи с олимпийской сборной Египта, одна из которых закончилась ничейным исходом, а вторая - победой египтян.