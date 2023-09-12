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Валерий Карпин признался, что сборная Катара играет интенсивнее «Зенита»

Россия не смогла переиграть оппонентов в товарищеском матче (1:1).
12 сентября 2023 22:04
автор: Александр Бойченко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда Катара в физическом плане превосходит действующего чемпиона страны «Зенит».

«Слова Сергея Волкова об интенсивности сборной Катара, что физически было сложно с ней играть? Он вам и дал ответ, это говорит футболист, который играет в «Краснодаре» - лидере чемпионата. Вот и все. Грустно, но что делать? Надо работать и работать надо в клубах, потому что игроки говорят, что, как оказывается, даже против Катара интенсивность выше, чем против «Зенита». Согласен ли я с ним? На 500%», – приводит слова Карпина ТАСС.

Сборная России не смогла переиграть Катар в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Для национальной команды это был уже третий товарищеский матч за последние дни. Ранее подопечные Валерия Карпина провели две встречи с олимпийской сборной Египта, одна из которых закончилась ничейным исходом, а вторая - победой египтян.

источник: «Советский спорт»
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