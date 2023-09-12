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«Эти эмоции ни с чем не сравнить». Дмитрий Скопинцев оценил дебют за сборную России

Защитник вышел в матче с Катаром.
12 сентября 2023 22:19
автор: Тимур Пацюк

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями от своего дебюта за сборную России. 26-летний футболист появился на поле в матче с национальной командой Катара (1:1).

«Эти эмоции ни с чем не сравнить. Это то, ради чего хочется играть в футбол и прогрессировать. Я рад оказаться здесь и провести свой первый матч. Надеюсь, они ещё будут», - приводит слова Скопинцева ТАСС.

Дмитрий является воспитанником «Динамо», «Зенита» и «РБ Лейпциг». Он выступал за австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику», «Краснодар», вызывался в юношеские сборные России и молодёжную национальную команду.

источник: ТАСС
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