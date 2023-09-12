Властимил Петржела: сборной России не хватает соперничества с европейским футболом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, чего не хватает сборной России по футболу.

«Вашей национальной команде сейчас приходится нелегко, ей не хватает противостояния с европейским футболом», — цитирует Петржелу «Матч ТВ».

Напомним, сборная России была отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1) и Катаром (1:1), одолели Ирак (2:0). Также состоялось две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).