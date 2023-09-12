«Уныло и вяло». Александр Мостовой оценил игру сборной России в матче с Катаром

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой оценил игру сборной России с национальной командой Катара (1:1).

«Уныло и вяло. Первые 15 минут более-менее, было полтора момента где-то там, показалось, что побежим. Потом… Вообще ничего. Катар спокойно владел и играл, во втором тайме соперник вообще имел преимущество по моментам. Здесь в последние 15 минут, когда Катар думал о том, как сохранить счёт, встали в оборону, наши уже начали давить, давить, давить. В конечном итоге, хорошо, что сравняли. Если бы не получилось, то вообще мы бы сейчас не говорили ни о чём, по игре выделить ничего нельзя.

Я это говорю к тому, что вот эти эксперименты и расширенные списки довели до того, что многие футболисты сами путаются, где они, чего, как играть, с кем играть. Одни играли вчера, другие сегодня. Многие ребята даже имён друг друга не знают, это всё влияет. Запутались до такой степени, что уже вообще никто ничего не понимает. А результата нет», - рассказал Мостовой корреспонденту «Советского спорта» Элине Буриновой.