Германия в первом матче после увольнения Флика обыграла Францию

Во вторник, 12 сентября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде прошел товарищеский матч между сборными Германии и Франции. Победу одержали немцы со счетом 2:1.
В составе «немецкой машины» забитыми мячами отличились Томас Мюллер (4-я минута) и Лерой Сане (87). У французов в концовке встречи отметился Антуан Гризманн (89).
Это был первый матч сборной Германии после увольнения Ханси Дитера-Флика. Национальной командой руководил Руди Феллер.
Товарищеский матч
Сборная Германии – сборная Франции 2:1.
Голы: Мюллер 4, Сане 87, - Гризманн 89
источник: «Советский спорт»