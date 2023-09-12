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Германия в первом матче после увольнения Флика обыграла Францию

Национальной командой руководил Руди Феллер.
12 сентября 2023 23:55
автор: Александр Бойченко

Во вторник, 12 сентября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде прошел товарищеский матч между сборными Германии и Франции. Победу одержали немцы со счетом 2:1.

В составе «немецкой машины» забитыми мячами отличились Томас Мюллер (4-я минута) и Лерой Сане (87). У французов в концовке встречи отметился Антуан Гризманн (89).

Это был первый матч сборной Германии после увольнения Ханси Дитера-Флика. Национальной командой руководил Руди Феллер.

Товарищеский матч

Сборная Германии – сборная Франции 2:1.

Голы: Мюллер 4, Сане 87, - Гризманн 89

источник: «Советский спорт»
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