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Валерий Карпин: капитанство — подарок на день рождения Баринову

Дмитрий праздновал 27 лет в тесном кругу.
12 сентября 2023 23:59
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с национальной командой Катара (1:1) рассказал о выборе капитана на эту встречу.

В этот раз повязка досталась Дмитрию Баринову, накануне отпраздновавшему 27 лет.

«Капитанство – это подарок на день рождения? Да. Я не устаю от перелётов – уже привык туда-сюда ездить.

Если бы ещё надо было ехать 6 часов в одну сторону и потом в другую — то другое дело. А сейчас вообще кайф», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1) и Катаром (1:1), одолели Ирак (2:0). Также состоялось две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

источник: «РБ-Спорт»
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