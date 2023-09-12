Валерий Карпин: капитанство — подарок на день рождения Баринову

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с национальной командой Катара (1:1) рассказал о выборе капитана на эту встречу.

В этот раз повязка досталась Дмитрию Баринову, накануне отпраздновавшему 27 лет.

«Капитанство – это подарок на день рождения? Да. Я не устаю от перелётов – уже привык туда-сюда ездить.

Если бы ещё надо было ехать 6 часов в одну сторону и потом в другую — то другое дело. А сейчас вообще кайф», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1) и Катаром (1:1), одолели Ирак (2:0). Также состоялось две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).