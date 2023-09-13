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Зарема Салихова: если Карпин придёт в «Спартак», будет та же игра, что и у сборной России

Национальная команда не одержала ни одной победы на осеннем УТС.
13 сентября 2023 08:09
автор: Тимур Пацюк

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о неудачной игре национальной команды России на сентябрьском сборе.

«Если Карпин придёт в «Спартак», будет примерно то же самое. Поэтому посмотрите на сборную, нравится такая игра? Это для адептов «Валера, верим» пилотная версия», — цитирует Салихову «РБ Спорт».

Напомним, на осеннем учебно-тренировочном сборе подопечные Валерия Карпина провели две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и не сумели обыграть Катар (1:1). Всего на УТС было приглашено 49 футболистов.

источник: «РБ-Спорт»
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