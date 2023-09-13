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«Не увидел в сборной России мотивации». Евгений Алдонин – о матче с Катаром

Мнение экс-полузащитника ЦСКА.
13 сентября 2023 08:56
автор: Виталий Овсянников

Экс-футболист Евгений Алдонин, ранее выступавший за ЦСКА и сборную России, прокомментировал результат матча российской сборной против Катара (1:1).

«Получился обычный товарищеский матч. Особо не впечатлила игра сборной России. Было очень много игры назад, поперек. Не видно какой-то мотивации и желания победить», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, товарищеская игра между Катаром и Россией закончилась со счётом 1:1. На 70-й минуте первый гол забил нападающий сборной Катара Ахмед Алаэльдин. На 90-й минуте встречи сборной России удалось сравнять счёт - отличился Александр Солдатенков.

источник: «РБ-Спорт»
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