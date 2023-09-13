Солдатенков поделился эмоциями от гола за сборную России в ворота команды Катара

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался относительно своей игры в товарищеском матче против Катара.

Напомним, что сборная России сыграла вничью с азиатской командой. Игра в Эль-Вакре завершилась со счётом 1:1.

«Сначала испытал не очень хорошие эмоции, потому что из-под меня забили — из-за моей ошибки. Но потом удалось с углового забить ответный — испытал уже положительные эмоции», — приводит «Чемпионат» слова Солдатенкова.

Отметим, что 26-летний футболист сыграл первый матч за сборную России 17 ноября прошлого года во встрече против команды Таджикистана.