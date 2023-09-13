ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Солдатенков поделился эмоциями от гола за сборную России в ворота команды Катара

Подопечные Валерия Карпина завершили сентябрьский сбор.
13 сентября 2023 09:03
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался относительно своей игры в товарищеском матче против Катара.

Напомним, что сборная России сыграла вничью с азиатской командой. Игра в Эль-Вакре завершилась со счётом 1:1.

«Сначала испытал не очень хорошие эмоции, потому что из-под меня забили — из-за моей ошибки. Но потом удалось с углового забить ответный — испытал уже положительные эмоции», — приводит «Чемпионат» слова Солдатенкова.

Отметим, что 26-летний футболист сыграл первый матч за сборную России 17 ноября прошлого года во встрече против команды Таджикистана.

источник: Чемпионат.com
Дмитрий Баринов: нет лучшего стадиона в России, чем в Черкизово
Хавбек «Локомотива» выразил свою любовь клубу.
13.09.2023 09:52
Футбол
Рядом с домашней ареной «Баварии» установлен памятник Герду Мюллеру
Футболист выступал за команду с 1964 по 1979 годы.
13.09.2023 09:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ювентус» может разорвать контракт с Полем Погба из-за допингового скандала
Французу грозит дисквалификация на четыре года.
13.09.2023 09:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Франко Камоцци: Черчесов — не лучший вариант для «Спартака», впрочем, как и Абаскаль
Станиславу Саламовичу прочат кресло в стане красно-белых.
13.09.2023 09:32
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Ромеро отреаигровал на то, что Месси назвал его лучшим защитником мира
Футболисты стали чемпионами мира в 2022 году.
13.09.2023 09:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Денис Глушаков: расстраиваться из-за результатов сборной России нет смысла
Хавбек считает, что стоит просто просматривать игроков.
13.09.2023 09:16
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Дешам рассказал, почему Мбаппе не сыграл в товарищеском матче с Германией
13.09.2023 09:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.