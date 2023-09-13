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«Реал» готов зимой купить Виктора Осимхена

Нигерийский форвард выступает за «Наполи».
13 сентября 2023 09:13
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 13 сентября, издание Fichajes сообщает о том, что форвард «Наполи» Виктор Осимхен в зимнее трансферное окно может перейти в чемпионат Испании.

Согласно информации источника, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес лично заинтересован в приобретении 24-летнего нигерийского нападающего.

Отмечается, что действующий чемпион Италии не отпустит одного из своих лидеров менее чем за 100 млн евро. В стартовавшей Серии А Виктор Осимхен уже успел забить три мяча в трёх встречах.

источник: Fichajes.net
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