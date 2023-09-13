Денис Глушаков: расстраиваться из-за результатов сборной России нет смысла

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков высказался о неудачах национальной команды на учебно-тренировочном сборе.

В сентябре подопечные Валерия Карпина дважды встречались с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а накануне не сумели обыграть Катар (1:1).

«В последнее время в основном вничью играем. Мало забиваем, значит, нападение плохо играет, но если пропускаем от таких сборных, то тоже, значит, что-то не так.

Такие результаты не расстраивают. Расстраиваться нет смысла, потому что непонятно, к чему готовимся. Мы просто просматриваем игроков, здесь с такой стороны нужно смотреть», - приводит слова Глушакова ТАСС.

Напомним, на осенний УТС тренерский штаб сборной вызвал 49 футболистов.