Ромеро отреаигровал на то, что Месси назвал его лучшим защитником мира

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро прокомментировал слова форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, что нападающий «Интер Майами» назвал 25-летнего партнера по национальной команде лучшим игроком обороны в мире.

«Никогда не забуду слова Месси. Я всегда пытаюсь максимально использовать шанс, который мне дает главный тренер. Партнеры тепло принимают меня в сборной, и я отвечаю им взаимностью», — приводит Mundo Deportivo слова Ромеро.

За сборную Аргентины Кристиан провел 23 матча,в которых забил два гола.