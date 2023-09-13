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Ромеро отреаигровал на то, что Месси назвал его лучшим защитником мира

Футболисты стали чемпионами мира в 2022 году.
13 сентября 2023 09:31
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро прокомментировал слова форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, что нападающий «Интер Майами» назвал 25-летнего партнера по национальной команде лучшим игроком обороны в мире.

«Никогда не забуду слова Месси. Я всегда пытаюсь максимально использовать шанс, который мне дает главный тренер. Партнеры тепло принимают меня в сборной, и я отвечаю им взаимностью», — приводит Mundo Deportivo слова Ромеро.

За сборную Аргентины Кристиан провел 23 матча,в которых забил два гола.

источник: El Mundo Deportivo
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