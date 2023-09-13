Франко Камоцци: Черчесов — не лучший вариант для «Спартака», впрочем, как и Абаскаль

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера красно-белых.

«Черчесов — не лучший вариант для «Спартака». Впрочем, как и Абаскаль. Есть множество других специалистов, которые подошли бы красно‑белым и сделали бы команду сильнее. Черчесов — опытный тренер, но сомневаюсь, что его стиль подойдет нынешнему «Спартаку», — цитирует Камоцци «РБ-Спорт».

Станислав Черчесов работал с красно-белыми с 2007 по 2008 год. Под его руководством столичный клуб завоевал серебряный медали чемпионата России.

Добавим, что в послужном списке 60-летнего специалиста золотой дубль с польской «Легией», два чемпионства и Кубок Венгрии с «Ференцварошем». С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России.