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«Ювентус» может разорвать контракт с Полем Погба из-за допингового скандала

Французу грозит дисквалификация на четыре года.
13 сентября 2023 09:39
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 13 сентября, журналист Николо Скира сообщает в своих социальных сетях о том, что «Ювентус» рассмотрит вариант разрыва контрактного соглашения с Полем Погба, если повторный допинг-тест подтвердит нарушение с полузащитника.

Согласно данным источника, туринский клуб уже приостановил выплату зарплаты футболисту.

Ранее стало известно, что в организме 30-летнего футболиста была обнаружена превышенная доза тестостерона, что является нарушением антидопинговых правил. Сообщается, что французскому игроку грозит дисквалификация на четыре года в том случае, если подтвердится, что он принимал препараты для повышения уровня мужского гормона.

источник: «Советский спорт»
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