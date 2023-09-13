«Ювентус» может разорвать контракт с Полем Погба из-за допингового скандала

Сегодня, 13 сентября, журналист Николо Скира сообщает в своих социальных сетях о том, что «Ювентус» рассмотрит вариант разрыва контрактного соглашения с Полем Погба, если повторный допинг-тест подтвердит нарушение с полузащитника.

Согласно данным источника, туринский клуб уже приостановил выплату зарплаты футболисту.

Ранее стало известно, что в организме 30-летнего футболиста была обнаружена превышенная доза тестостерона, что является нарушением антидопинговых правил. Сообщается, что французскому игроку грозит дисквалификация на четыре года в том случае, если подтвердится, что он принимал препараты для повышения уровня мужского гормона.