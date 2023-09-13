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Рядом с домашней ареной «Баварии» установлен памятник Герду Мюллеру

Футболист выступал за команду с 1964 по 1979 годы.
13 сентября 2023 09:47
автор: Александр Поволоцкий

«Бавария» установила памятник бывшему форварду клуба Герду Мюллеру.

Как сообщает пресс-служба команды из Мюнхена, он установлен возле «Альянц Арены».

Отметим, что в сезоне-1971/1972 Мюллер забил 40 мячей и установил рекорд бундеслиги по результативности за сезон. Он держался до 2021 года, пока его не побил Роберт Левандовски (41 гол).

Всего за «Баварию» в национальном чемпионате Мюллер забил 365 мячей и отдал 101 голевую передачу.

Добавим, что Герд скончался летом 2021 года в возрасте 75 лет.

источник: ФК «Бавария»
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