Рядом с домашней ареной «Баварии» установлен памятник Герду Мюллеру

«Бавария» установила памятник бывшему форварду клуба Герду Мюллеру.
Как сообщает пресс-служба команды из Мюнхена, он установлен возле «Альянц Арены».
Отметим, что в сезоне-1971/1972 Мюллер забил 40 мячей и установил рекорд бундеслиги по результативности за сезон. Он держался до 2021 года, пока его не побил Роберт Левандовски (41 гол).
Всего за «Баварию» в национальном чемпионате Мюллер забил 365 мячей и отдал 101 голевую передачу.
Добавим, что Герд скончался летом 2021 года в возрасте 75 лет.
источник: ФК «Бавария»